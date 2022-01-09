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Turanlı’dan Gübrede fahiş fiyat tepkisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Yoğun gübrelenmenin yaşandığı günlerde fiyat artışlarına tepki gösterdi.

09 Ocak 2022 Pazar 17:07
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Turanlı’dan Gübrede fahiş fiyat tepkisi
Gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı,"Ekin üst gübreleme dönemine girdiğimiz bu günlerde gübre fiyatında geçen yıl bu mevsimde ÜRE 2 bin 800 TL, CAN 1200 TL iken bugün ÜRE 13 binTL CAN 8 bin 600 TL olarak satılıyor. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir."dedi.
"Çiftçilerimizi bu zor durumda kurtarmak zorundayız"
Başkan Turanlı, Tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik sorunların 2022 yılında da çiftçinin en büyük sıkıntısı olacağını belirterek, şunları söyledi:
"Önceden gübre fiyatlarındaki artışlarında kur bahane edilmekteydi. Kur yükselirken aynı hızda artan girdi fiyatları, kur gerilerken bırakın aynı oranda düşmeyi, yakın bir oranda dahi gerilemiyor. Fiyatların halen artış göstereceği söylentileri bizleri tedirgin ediyor. Konu ile ilgili yetkili mercilerin gübre artışlarına dair bir tedbir alması gerekmektedir. Yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretim sekteye uğratılmamalıdır. Acilen bu artışların önüne geçilmelidir. Maliyetlerdeki artış çiftçiye verilen desteklere yansıtılarak aynı oranında destekler de artırılmalıdır. Ülkemizde üretimin devam edilmesini istiyorsak çiftçilerimizi bu zor durumda kurtarmak zorundayız."dedi.
Kaynak: PHA
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