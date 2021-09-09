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Bademde randıman taban fiyatı belirlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Badem Birliği ve Kahta Ziraat Odası tarafından badem randıman taban fiyatı 55 kuruş olarak belirlendi.

09 Eylül 2021 Perşembe 13:09
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Bademde randıman taban fiyatı belirlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Badem Birliği ve Kahta Ziraat Odası tarafından badem randıman taban fiyatı 55 kuruş olarak belirlendi.


Adıyaman’da, 72 bin dekara ulaşan ekili alanı ile Türkiye’de ilk sıralarda yer alarak bademin, randıman taban fiyatı için, son yılların tarım giderlerindeki yüksek atışlar, üretim maliyetleri, tüketici endeksi ve dünya badem verileri ve fiyatları incelenerek değerlendirildi. Badem üretiminde sürdürülebilirliği devam ettirmek ve üreticiyi korumak için Badem Birliği yönetim kurulu tarafından 2021 yılı üretim sezonuna ait randıman taban fiyatı 55 kuruş olarak belirlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, “Malumunuz olduğu üzere ilimiz badem alanı ve ürün bakımdan Türkiye’de 1 sıradadır. Hasat sezonunun başlamasıyla beraber taban fiyatlarındaki belirsizliği giderme konusunda bir zorunluluk oluşmuştur. Bunun için birliğimiz yönetim kurulu toplanmış ve bir taban fiyat belirlenmiştir. Bunu belirlerken de son yılların tarım giderlerindeki yüksek atışlar, üretim maliyetleri tüketici endeksi ve dünya badem verileri ve fiyatları incelenmiş değerlendirilmiştir. Badem üretiminde sürdürülebilirliği devam ettirmek, üreticiyi korumak için birliğimiz yönetim kurulu tarafından 2021 yılı üretim sezonuna ait randıman taban fiyatı 55 kuruş olarak belirlenmiştir. Ülkemize, üreticimize ve esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu

Kaynak: iha
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