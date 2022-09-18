ATSO Başkan Adayı Torunoğlu: Girişimcilik faaliyetlerine destek vereceğiz

1 Ekim’de yapılacak ATSO Seçimlerinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Değişim ve İstişare Grubu Başkan Adayı İrfan Torunoğlu, seçildiği takdirde Adıyaman, Adıyaman iş ve ekonomi dünyası için yapacaklarını sıraladı. Torunoğlu,"Adıyaman’ın yatırım ortamını iyileştirmek, imalat sektöründe faaliyet gösterecek firmalar için uygun yatırım alanları sunmak için Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarını hızlandırmak. Adıyaman’daki işsiz genç nüfusun kalıcı işsizliğinin önüne geçmek için gençlerimizin ve kadınlarımızın insana yakışır, nitelikli iş alanlarında istihdamını destekleyecek mesleki eğitim programları geliştirmek ve yapılacak programlara destek olmak. Dijitalleşme, yeni teknolojiler, yazılım gibi farklı alanlarda gençlerin nitelikli eğitimi ve istihdamını destekleyecek eğitim programları, girişimcilik destekleri, mentörlük destekleri geliştirmek, ortak girişimlerini destekleyecek Ortak Atölye’ler kurmak. Adıyaman’ımızın var olan lezzetlerini tanıtmak. Bunun için yöresel ürün ve lezzetlerin coğrafi işaret tescili, ticari işletmelerde üretimi, farklı pazarlara sunumu için çalışmalar yapmak, Oda bünyesinde Yerel Ürünler ve Lezzetler Birimi oluşturmak. Adıyaman’ımıza özgü yöresel değerlerin korunması ve sürdürülmesi için kadınların katılımı ile bir Gastronomi Evi kurmak. Adıyaman’ın somut ve soyut kültürel miras değerlerinin korunmasını ve sürdürülmesini temel ilke olarak benimseyerek, kaybolan kültürel miras değerlerinin açığa çıkarılması için yerel kurumlar işbirliğinde çalışmalar yapmak. Gençlerimizin, kadınlarımızın girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, iş kurma sürecinde mentörlük destek sunumu sağlamak amacıyla Oda bünyesinde Girişimci Destek Birimi oluşturmak. Kadınların iş kurma faaliyetlerini desteklemek, kadın girişimcilerin oda faaliyetlerinden etkin şekilde yaralanmasını sağlamak ve kadın temsiliyetini güçlendirmek için Oda bünyesinde Kadın Girişimci Destek Merkezi kurmak. Adıyaman’da tarım ve hayvancılık sektöründe üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaları öncelemek. Adıyaman’da gelişme potansiyeline sahip sektörlerde Oda üyelerinin ve ilgili kurumlar, STK’ların katılımı ile Sektörel Komisyonlar oluşturmak, bu komisyonlar aracılığıyla yerelin birlikteliğini, ortak çalışmasını ve lobi çalışmalarını güçlendirmek. Tekstil, Tarım ve Turizm olmak üzere farklı sektörlerde yere girişimcilerin yatırımlarını destekleyecek model çalışmalar yapmak, işletmelerin yararlanabileceği Ortak Alanlar geliştirmek."