Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,910.03
ALTIN
787.01
DOLAR
13.38
STERLİN
18.18
EURO
15.27

Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları

Cimri.com ile hem uygun fiyatlı hemde indirimli ürünlere tek bir tuşla ulaşabilirsin.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:19
15 Okunma
Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları

Günümüzde cep telefonları temel ihtiyaçlar arasında sayılan önemli ulaşım araçlarından biri olmuştur. Ulaşımın yanı sıra birçok işimizide pratik şekilde halletmemizi sağlamışlardır. Birçok markanın farklı modellerde yer alan birbirinden farklı cep telefonları bulunmaktadır. Cep telefonu ihtiyacın varsa ve satın almak istiyorsan, piyasada bulunan cep telefonları için fiyat araştırması yapman gerekmektedir. Farklı satıcılar tarafından yayınlanmış fiyat araştırmasını yaparken oldukça fazla vakit harcayabilirsin. Bunun yerine cimri.com’u ziyaret ederek aradığın ürünlerin farklı satıcılar tarafından belirlenmiş fiyat karşılaştırmasını tek bir yerde görüntüleyebilirsin. Cimri.com ile hem uygun fiyatlı hemde indirimli ürünlere tek bir tuşla ulaşabilirsin.

Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatlarını En Uygun Fiyatlar İçin Cimri.com'da Karşılaştır

Apple iphone 13 mini 128 gb akıllı cep telefonu almaya karar verdiysen, piyasada yer alan cep telefonları fiyat araştırmasını yaparak uygun fiyatlı telefona ulaşabilirsin. Bu şekilde fazla vaktini alacak ve kafa karışıklığı yaratacak olan yöntem yerine, cimri.com’u ziyaret edebilirsin. Cimri.com bir fiyat karşılaştırma sitesidir. Buraya giriş yaparak aradığın Apple iphone 13 mini 128 gb cep telefonunun farklı satıcılar tarafından belirlenmiş olan fiyat listesini tek bir yerde görüntülemiş olursun. Bu sayede farklı siteler arasında gelip gitmeden tek bir siteden tüm fiyat karşılaştırmasını inceleyebilirsin. İncelediğin ve satın almaya karar verdiğin ürünün satın alma işlemine de tek tıkla geçiş sağlayabilirsin.

Apple iPhone 13 mini 128GB Akıllı Cep Telefonu Nereden Alınır?

Apple iphone 13 mini 128 gb akıllı cep telefonu almak istiyorsan, cep telefonlarına ulaşabileceğin farklı alışveriş siteleri bulunmaktadır. Bu sitelerden faydalanabilirsin fakat fazla vakit kaybetmek ve kafa karışıklığı yaşamak istemiyorsan cimri.com’dan faydalanabilirsin. Cimri.com ile farklı satıcıların yayınlamış olduğu Apple iphone 13 mini 128 gb fiyatlarının karşılaştırmasına ulaşabilirsin. Bu sayede aradığın ürüne hızlı ve basit bir şekilde ulaşabilirsin. Cimri.com ziyaretçileri için birçok avantaj sağlamaktadır. Cimri.com ile ürünlerin fiyat karşılaştırmalarını inceleyebilir ve indirimli ürün fiyatlarına ulaşabilirsin. Farklı kullanıcılar tarafından satın alınmış olan ürünlerin yorumlarına da göz atabilirsin.


Anahtar Kelimeler:
Apple IPhone 13 Mini 128GB Akıllı Cep Telefonu FiyatlarıCimri.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor
Ziraat Mühendisi Bilgili, çiftçileri uyardı: Hibeli destek başvuruları sona eriyor
Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi
Ziraat Odası Başkanı Şahan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi
200 mikro girişimci kadına 600 bin TL mikro kredi desteği
200 mikro girişimci kadına 600 bin TL mikro kredi desteği
Başkan Sümer: Besni OSB içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı
Başkan Sümer: Besni OSB içerisinde 17 dönüm arazinin yer tahsisi yapıldı
Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı
Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı
Başkan Kılınç, Yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin açılışı yapıldı
Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi’nin açılışı yapıldı
Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber
Sağlık işçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan üreticilere açık çek - Videolu Haber
Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı
Başkan Karahan: Petrol günlük üretimi 7500 varilden 12 bin varil seviyesine ulaştı
KESK MYK Üyesi Öztorun: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz
KESK MYK Üyesi Öztorun: Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz
Koçali Barajı Sulama Kanalı Adıyaman’a can suyu olacak - Videolu Haber
Koçali Barajı Sulama Kanalı Adıyaman’a can suyu olacak - Videolu Haber
Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık
Başkan Kılıç: Hizmetleri iki katına çıkardık
250 gram safranla 25 bin lira gelir
250 gram safranla 25 bin lira gelir
Başkan Demir: Geçinemiyoruz, halktan, haktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz
Başkan Demir: Geçinemiyoruz, halktan, haktan ve emekten yana bir bütçe istiyoruz
2022 yılı bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
2022 yılı bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor
Gıdada fiyatlar ve hijyen koşulları denetleniyor
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Engellilere ve eski hükümlülere müjde
Engellilere ve eski hükümlülere müjde
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Başkan Ünal: Altında satış var alış yok
Başkan Ünal: Altında satış var alış yok
Başkan İzci: Genelge toplu iş sözleşmemize tamamen aykırıdır
Başkan İzci: Genelge toplu iş sözleşmemize tamamen aykırıdır
Nissibi Köprüsü’nden 3,5 milyon araç geçti
Nissibi Köprüsü’nden 3,5 milyon araç geçti
Salman: Zincir marketler küçük esnafların kapanmasına neden oluyor
Salman: Zincir marketler küçük esnafların kapanmasına neden oluyor
Bademde randıman taban fiyatı belirlendi
Bademde randıman taban fiyatı belirlendi
Besni'de 'Antep Fıstığı' hasadı başladı
Besni'de 'Antep Fıstığı' hasadı başladı
Adıyaman’da ‘geven’ balı sağımı başladı
Adıyaman’da ‘geven’ balı sağımı başladı
Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Geliştirme toplantısı yapıldı
Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Geliştirme toplantısı yapıldı
Adıyaman’da 'Emeğimin Farkına Var' projesi
Adıyaman’da 'Emeğimin Farkına Var' projesi
‘Badem diyarında’ doğal afetlere rağmen rekolte sevinci
‘Badem diyarında’ doğal afetlere rağmen rekolte sevinci

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim