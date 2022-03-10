Adıyaman Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı anlaşması imzalandı

Adıyaman Belediyesi ile Bem-Bir Sen arasında, belediyede çalışan memurların sosyal denge tazminatı konusunda anlaşma sağlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek 2022 yılında Adıyaman Belediyesi'nde çalışan memurların sosyal denge sözleşmeleri üzerinde görüşmeler gerçekleştiren Memur Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz ile Bem Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan, Başkan Kılınç’la birlikte anlaşmayı imzaladı.

İmzalanan anlaşma sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç, "Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Mahmut İnan ve Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın ile memur personellerimiz için geçerli olacak olan Sosyal Denge Sözleşmesi'nde anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya göre, yüzde 100 olan oran yüzde 110’a yükseltildi. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah" dedi.

Yapılan anlaşmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren sendika temsilcileri de, Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.