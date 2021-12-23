Samsun'dan Adıyaman'a eğitim köprüsü

Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir ile Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Şehit Enes Sarıaslan İlkokulunda kütüphane oluşturduklarını aktaran Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen,"Dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurların umudu olan Türkiye Diyanet Vakfı yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında eğitim konusunda da ciddi faaliyetler yürütmektedir. Gönül Kütüphanemiz projesi kapsamında kardeş ilimiz olan Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir ile ilimiz Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Şehit Enes Sarıaslan İlkokulunda kütüphane oluşturulmuştur. Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen, Kur’an Kursu Öğreticileri Fatma Mutlu, Nihal Narin ve Zübeyde Doğan ile TDV Adıyaman Şubesi Kadın Kolları gönüllülerinin katılımıyla kütüphane kullanıma hazır hale getirilmiş ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Kurulan kütüphanenin yanında gönüllülerimiz tarafından öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler takdim edilmiştir." İfadeleri kullanıldı.