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Kıymaz: Sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in iadeyi ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, “Bütün sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır” dedi.

28 Ocak 2022 Cuma 12:03
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Kıymaz: Sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ı cemiyet genel merkezinde ziyaret eden Adıyaman İl Milli eğitim Müdürü Hakan Gönen ziyarette şunları söyledi:
“Adıyaman’da göreve başladığım günlerde hayırlı olsun ziyaretinde bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve meslek kuruluşu temsilcilerine iadeyi ziyaret kapsamında buradayız. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Kıymaz eğitim meselelerine duyarlı, kurumumuz çalışmalarının duyurulmasında bizlere destek veren biridir. GAP bölgesi ve uluslararası faaliyet çalışmalarıyla ilimizin tanıtımına önemli katkı sunmaktadır. Milli Eğitim olarak bölgemizde eğitimin niteliğini artırmak için birçok alanda faaliyetlerimiz projelerimiz var. Bir yandan çalışma alanlarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek, diğer yandan eğitimin niteliğini kalitesini artırmak için kurum olarak şevkle heyecanla çalışmaktayız. Adıyaman basınının eğitim meselelerine duyarlılığı da bizleri memnun ediyor. Şahsıma kurumumuza ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.
GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’da ziyaretten duyduğu memnuiyeti belirterek, şunları söyledi:
“Bütün sorunların temelinde eğitimsizlik yattığına inanan biriyim. Kaliteli, standardı yüksek eğitimle üretken çalışkan nesiller ortaya çıkar. Bu durum her alana olumlu yansır. Suç oranlarının yüksekliğinin de temelinde eğitim sorunu yatmaktadır. Bu nedenle ben şahsen eğitim meselesini birinci öncelikli mesele olarak görmekteyim. Bölgemizde de eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik her çaba ve her adımı yürekten destekleriz, destekliyoruz da. Milli eğitim müdürü Hakan Gönen ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum, ziyaretleri içinde teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

Kaynak: PHA
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