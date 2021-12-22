Gölbaşı'nda KADES uygulamasını anlatıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi" kapsamında KADES uygulaması ilçe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmelerde 80 kadına tanıtıldı. Ekipler tarafından 80 kadına KADES uygulaması hakkında bilgi vererek, olası durumda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verildi. Ekipler, KADES uygulamasının eğitimi ve faaliyetleri kapsamında eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.