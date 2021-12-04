Gölbaşı'nda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantısı düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Doğan başkanlığında ilçede ortaokul rehber öğretmenlerinin katılımıyla Gölkent İlk-Ortaokulunda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, okul rehber öğretmenleri kendi okullarında akademik başarıyı artırma amaçlı yaptıkları çalışmalardan bahsederek bilgi alış verişinde bulundular.

İlçede LGS'de il genelinde yakaladığı başarıyı ulusal düzeye çıkarma konusunda Şube Müdürü Abdullah Doğan ile rehber öğretmenler fikir birliğine vardı.

Toplantıda okulların mevcut başarı düzeyi ve yakalamak istenilen başarı için yapılan çalışmalar, farklı uygulamalar üzerinde duruldu. Başarı devam ve takip sistemi, kurum kültürünün oluşmasında izlenecek performanslar, yapılan çalışmalar, koçluk sistemi gibi konularda değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının ardından Şube Müdürü Abdullah Doğan ve toplantıda hazır bulunan rehber öğretmenleriyle birlikte ' 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü' nedeniyle Gölkent Ortaokulunda hazırlanan etkinliklere katıldılar.