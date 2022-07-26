Başkan Kılınç, YKS şampiyonunu evinde ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) sayısal puan türünde 550,75 puan alarak Türkiye 126.'sı ve Adıyaman il birincisi olan Fen Lisesi öğrencisi Seren Esmer'i evinde ziyaret ederek, hem kendisine hem de ailesine tebriklerini iletti.Seren Esmer'in elde ettiği başarıyla tüm Adıyamanlıların göğsünü kabarttığını söyleyen Başkan Kılınç, başarılı öğrenciye çeşitli hediyeler takdim etti.Başkan Kılınç ziyarette, YKS şampiyonu Esmer ve ailesi ile sohbet edip, gelecekle ilgili hedeflerini dinledi.