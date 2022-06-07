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Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil

Adıyaman'a birtakım temaslarda bulunmak üzere gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i top yerine koyup oynadıkları ve görüntülerinin sosyal medyada tepki çektiği konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, "Kur'an-ı Kerim'imize kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşım kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezaları vereceğiz" dedi.

07 Haziran 2022 Salı 15:59
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Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil

Adıyaman'a gelişinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i havalimanında Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı. İlk olarak Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek kente ilişkin bilgiler alan Bakan Özer, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.  
Bakan Özer, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsünün cep telefonu kamerası ile çekilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Gerekli her türlü incelemeleri yapacaklarını belirten Bakan Özer, şunları söyledi:
"Geçen günde Bursa'da dansöz oynatmayla ilgili bir ilköğretim okulunda durum yaşanmıştı. Bakanlık olarak bunları tolere edebilmemiz mümkün değil. Hele bir kutsal kitaba yapılan bu davranışı asla kabul etmemiz mümkün değil. Valiliğimiz gerekli incelemeleri başlattı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak müfettişlerimizi görevlendirdik. Gerekli her türlü incelemeleri yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmaları başlattı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak devletiyle milletiyle barışığız.  Bu uğraşı verirken bu şekilde yaklaşımları kutsalımıza Kur'an-ı Kerimimize kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşım kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezaları vereceğiz.  Bizim eğitim sistemi çok büyük bir eğitim sistemi. 19 milyon öğrencinin olduğu 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemi muhtemelen bundan sonraki vakaları nasıl önleyebiliriz, diye bakanlık olarak çalışacağız artık. Çok daha kapsamlı bir şekilde gençlerimizin özellikle sadece kutsal değil, doğaya saygılı, çevreye saygılı, insana saygılı ve Türkiye'nin hedeflerinin bölgede iddia sahibi olmak dünyada iddia sahibi olma bir ülke olmak yolunda ilerlerken buna uygun bir şekilde gençliği nasıl inşa edebiliriz eksiklikler nelerdir, neleri yapmamız gerekir inşallah bu ay içerisinde bir organizasyon yaparak bunu çok kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız"
"İyi noktalara getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz"
Adıyaman'a son zamanlarda eğitimle ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Bakan Özer,"Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm bürokratları sürekli sahada illerimizi ilçelerimizi ziyaret ederek mevcut eğitim durumunun kalitesinin arttırılmasıyla ilgili sürekli sahayı dinleyerek yol alıyorlar bizde sürekli illerimizdeyiz. Yaklaşık 45 tane ilimizi bu dönem içerisinde ziyaret etme imkanımız oldu. Bugünde Adıyamanlımızdayız. Aslında Adıyaman'a çok daha önceden gelecektik ama getiremedik ama en sonunda başkanımız bizi kaptı getirdi. Bugün Adıyaman'da olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bizden önce genel müdür arkadaşlarımız geldi saha ihtiyaçlarını belirledi. Sahayı dinledi ilçe milli eğitim müdürlerimizi dinledi. Şimdi İl Değerlendirme Toplantımızda valimiz, milletvekillerimiz, başkanımız, belediye başkanımız, bakanlığımızın genel müdürlerimizle birlikte Adıyaman ilimizin eğitim kalitesini arttırmak için ne yapabiliriz? Adıyaman'a ilave yatırımlarla ilgili ne yapabiliriz? Onları değerlendireceğiz inşallah Değerlendirme Toplantısından sonrada Adıyaman'ımıza müjdeli haberleri açıklayacağız. Adıyaman'da son zamanlarda eğitimle ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Rakamlarına baktığımız zaman öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı gerçekten istenilen seviyelere geldi. Öğrenci sayısı artmasına rağmen ama biz bu dönemde çok fazla yatırım yaparak iyi noktalara getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Adıyaman'daki eğitimin kalitesinin artmasındaki gerçekten çok başarılı koordinasyon görevi gören ve bir eğitim gönüllüsü olarak çalışan sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sadece Adıyaman'ın değil. Türkiye'nin çoğu noktasının eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili neler yapılabilir? Sürekli istişare ettiğimiz başkanımıza çok teşekkür ediyorum, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle çok daha güzel başarı hikayelerini konuşur daha iyi örneklerin ortaya çıktığı bir Adıyaman eğitim modeli olarak ortaya koyarız. Ben şimdiden Adıyaman'a yapacağımız yatırımların hayırlı uğurlu olmasını dilerim."şeklinde konuştu.
Bakan Özer, daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

 

Kaynak: PHA
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