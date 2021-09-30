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Aşı çalışmalarına katkıda bulunan personellere teşekkür plaketi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, korona virüs (Covid-19) aşı çalışmalarından görev alan başarılı personellerini ödüllendirdi.

30 Eylül 2021 Perşembe 14:29
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Aşı çalışmalarına katkıda bulunan personellere teşekkür plaketi

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, korona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ile virüsün yayılımının azaltılmasındaki gayretlerinden dolayı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kuruş'a, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından plaket ve başarı belgesi ile ödüllendirildiğini söyledi.

Başarı personele belgelerini ve teşekkür plaketlerini makamında takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Bu vesileyle henüz aşı olmamış öğretmen, veli ve öğrencilerimizi okullarımızdaki stantlarda aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

 

Kaynak: PHA
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