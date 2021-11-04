Anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılandı

Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ konusunda önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Yüksek Çevre Mühendisi Tuba Biçer, ”Bütün dünya atıklarını ayrı ayrı toplayarak geri dönüşümünü sağlayan çalışmalar yapıyor. Bu konuda ülkemizde başlayan sıfır projesi kapsamında çocuklarımız ve öğrencilerimiz de evlerinde, okullarında ve dışarıda bu çalışmalara destek olmaya başladı. Bu nedenle her güzel alışkanlık çocuk yaşta başlar diyerek okullarda eğitimler veriyoruz” dedi.

Daha sonra öğrencilere atık ayrıştırmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösteren Çevre Mühendisi Tuba Biçer, çocuklara evde, okulda veya sokakta gördükleri çöplerin nasıl toplanacağı ve ayrıştırılacağını anlatıp; kağıt, cam, pet şişe, plastik ve teneke malzemelerin nasıl ayrıştırıldığını ve hangi kutulara atıldığını uygulamalı olarak gösterdi.

Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Çevre Mühendisi Tuba Biçer’de, geleceğe daha temiz bir Adıyaman bırakmak için çevre konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, Sıfır Atık Projesi hakkında şunları söyledi: “Bir taraftan bu çevre hizmetleri verirken, bir taraftan da daha önemli olan eğitim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bizler her okul seviyesine göre sunumlar yaparak sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. İlimiz sınırları içindeki tüm okullarda geri dönüşüm ve katı atık ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda duyarlı bireyler haline gelmesi. Eğer bunu sağlarsak toplum olarak sıfır atık konusunda çok önemli bir yol almış oluruz. Bu konuda duyarlılık gösteren ve çalışlarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”