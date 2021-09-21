Ali Deniz: Okullarda hizmetli personel sayısı yetersiz

Kurumlarda bulunan birçok hizmetli personelin çeşitli nedenlerle geçici görevlendirmeler yoluyla memur olarak çalıştırıldığını, hizmetli ihtiyacının ise bugüne İş-Kur tarafından sağlanan TYP çalışanları aracılığıyla karşılandığını ifade eden Deniz, “Bu yıl okullarda hizmet vermesi için alınan TYP çalışanlarının sayısı ne yazık ki yetersiz kalmıştır. Geçtiğimiz yıl okulların pandemi dolayısıyla kapalı olduğu dönemlerde ilimizde 800 üzerinde TYP çalışanı alındığı halde içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin tam zamanlı başlamasına rağmen bu sayı 270’lere düşürülmüştür. Bu durum okullarımız salgın mücadelede ve yüz yüze eğitimin tam zamanlı sürdürülmesinde sarf ettiği gayreti boşa çıkarmakta, temizlik hizmetlerinin sağlanmasında aksaklıklara neden olmaktadır” dedi.

Adıyaman genelinde 800’ün üzerinde okul bulunduğunu, yapılan planlama ile okulların büyük bir kısmının hizmetli personelden yoksun kalacağını dile getiren Deniz, “Bu sorun sayın valimizin inisiyatifi ve il özel idaresinin katkılarıyla ek bir bütçe ayrılarak alınacak güvenlik ve TYP çalışanı sayesinde giderilebilir. Bu sayede okul bütçesinden yoksun okul müdürlerimizin endişeleri giderilmiş olacak, sağlıklı bir eğitim öğretim ortamının sağlanması kolaylaşacaktır. Aksi taktirde salgın mücadelede okullarımız telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşması muhtemeldir” şeklinde konuştu.

Salgınla mücadelenin maske ve dezenfektan ihtiyacının karşılanması, kurumların uyarı levhaları ile donatılmasından ibaret olmadığını söyleyen Ali Deniz, “okullarımızın güvenlik ve temizlik hizmetlerini en sağlıklı biçimde sunulmasını sağlayacak adımların atılacağına inanıyoruz” dedi.