ADYÜ'de yüz yüze eğitim başladı - Videolu Haber

Adıyaman Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kampüs alanı içerisine girmek isteyen öğrenciler, Covıd-19 tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması ve aşı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Bir buçuk yıl aradan sonra kampüs girişinde öğrencileri karşılayan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, aşı olmayan öğrencilere ikna etmeye çalıştı.

“İnsanları aşı yapmaya özendiriyoruz”

HES kodu ve aşı sorgulamasıyla öğrencileri kampüs alanına aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Üniversitemiz bugün hayırlısıyla açıldı. Öğrencilerimizin HES kodu ve aşı sorgulamasıyla alıyoruz. HES koduna göre aşıları yapılmamış arkadaşların yan tarafta kurduğumuz aşı polikliniğinde aşı yapmaları için özendiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi aşı yapmak için öğrencilerimiz bekliyor. Bütün sınıflara ve kampüs alanlarına HES kodu sorgulamasıyla almak istiyoruz ve insanları aşı yapmaya özendiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun öğrencilerimiz yavaş yavaş geliyor. Bir kısmının yanında aileleri de geliyor. Ben onlara bu eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını sağlıkla geçirmelerini diliyorum" dedi.

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