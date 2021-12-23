ADYÜ, Çevre dostu üniversiteler sıralamasında zirveye doğru ilerliyor

Üniversitelerin "Çevre Dostu" olmasını amaçlayan, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekip çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı hedefleyen “UI GreenMetric World University Rankings UIGreenMetric”, 2021 yılı Dünya Çevre Dostu Üniversiteler sıralaması sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan rapora göre Adıyaman Üniversitesi, yapı ve altyapıda 925 puan, enerji ve iklim değişikliğinden 1025 puan, atıklarda 975 puan, su kullanımında 400 puan, ulaşımda 750 puan, eğitim ve araştırmada 1050 puan, toplamda ise 5125 puan alarak, Dünya üniversiteleri arasında 567., Türkiye'de ise 42. sırayı elde ederek önemli bir başarının altına imza attı.

GreenMetric Nedir?

GreenMetric’in 2021 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulduğu ve üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirerek, dünya çapındaki üniversiteler ile karşılaştırıldığı bildirildi.

GreenMetric ayrıca, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşile ulaşım ile mücadeleye teşvik etmektedir.

Rektör Turgut: En üst sıralar için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, “GreenMetric, üniversiteleri 6 ana başlık altında inceliyor, üniversitelerin altyapısı ve mevcut yapısını, enerji ve iklim değişiklik etkilerini, atık yönetimini, su yönetimini, ulaştırma performansını ve eğitim-araştırma faaliyetlerini kanıtlarıyla birlikte puanlayarak sonuçlara ulaşıyor. Elde ettiğimiz başarı güzel ve gururlandığımız bir başarıdır, bu bağlamda Üniversite olarak öğrencilerimize ve personellerimize daha güzel ve yaşanılabilir ortamlar sunmak, daha yeşil bir kampüs ortamı sağlamak, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamaları artırıp bunların yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” dedi.

Konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için; https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021 adresi ziyaret edilebilir.