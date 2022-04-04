Adıyaman'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' proje devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında "Bilgilendirme ve Önleme" faaliyetleri kapsamında merkez ve ilçelerde bulunan lise ve dengi okullarda 9 ve 10. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilere 19 bin 464 bire bir iken 38 bin 928 öğrenciye ise dolaylı yollardan ulaşılarak konferans ile bilgilendirildi.

Proje kapsamında öğrencilere üzerinde polis arması ve telefon numaralarının bulunduğu cep defteri ve tükenmez kalem hediye edilerek, kartvizit bastırılarak okul idarecileri ve öğrencilere dağıtılmış, ihtiyaç duymaları durumunda bize ulaşabilmeleri için gerekli kolaylık sağlandı.