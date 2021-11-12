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Adıyaman’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, Adıyaman'da ‘Bilgilendirme ve Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirdi.

12 Kasım 2021 Cuma 18:14
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Adıyaman’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Eğitim Uzmanı Gamze Yiğit, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçe temel eğitim, inşaat emlak, destek hizmetleri yöneticileri katıldı. 

Toplantının açış konulmasını Vali Yardımcısı İhsan Maskar, yaptı. Maskar, açıklamasında; “Okul öncesi dönemdeki çocuklarımızın eğitimi konusunda devletimiz çok büyük gayret sarf ediyor. Okul öncesi okullaşma oranımız yüksek durumda. Ama bizim yüzde yüzü bulmamız gerekiyor. Okul öncesi eğitim de ilimiz hızla gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayarak, çocuklarımızı okullarıyla buluşturacaktır. Bu konuda en önemli görev okul idarelerimize ve öğretmenlerimize düşüyor. Tüm eğitim çalışanlarımızın üstüne düşeni yapacağından şüphem yok” dedi.

Adıyaman’da 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi bakanlık politikaları çerçevesinde yüzde 100'e çıkarmak olduğunu hedeflediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, okul öncesi çağındaki çocukların il, ilçe bazlı kayıt oranları, derslik ihtiyaçları, il düzeyinde yapılan planlama ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Daire Başkanı Songül Koçer’de, “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime erişiminin sağlanması amacı doğrultusunda, erken çocukluk eğitiminde eğitime erişim oranlarının artırılması, 5 yaş grubunda %100'e ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere yönelik olarak okul öncesi eğitimde ihtiyaç duyulan ilave dersliklerin açılması planlanmaktadır. Okul öncesi eğitimde daha fazla sınıf açılması ve daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimle buluşması için gerekli tüm çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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