"81 İl 81 Avuç Toprak İle Türkiye Fidanı" Kamu Spotuna Adıyaman'dan Tam Destek

2021 yılı yaz aylarında ülkemizde ve tüm dünyada ard arda yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek, öğrencilere orman ve doğa sevgisini aşılamak ve farkındalık yaratmak için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan yüzlerce öğretmen ve öğrenci eTwinning Portalında buluşarak bir Sosyal Sorumluluk Projesi olan ‘’KEYİFLİ OKUL ATÖLYEM TÜRKİYE’’ çatısı altında birleştiler.

Proje ortaklarıyla yapılan toplantıda alınan karar gereğince, ülkemizin 81 ilinden seçilen 81 koordinatör öğretmen tarafından, yangınların ilk çıktığı yer olan Antalya’nın Manavgat ilçesine topraklar gönderildi ve bu topraklarla Manavgat Çakalderesi Mevkiinde 12 Kasım 2021 tarihinde İnstagramda canlı yayında TÜRKİYE FİDANI’nın dikimi gerçekleştirildi.

Bunun yanında Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 81 koordinatör öğretmen kendi illerini tarihi ve doğal güzellikleriyle en güzel şekilde anlatan yerlerde öğrencileriyle videolar çektiler ve 81 ilin videosu birleştirilerek "81 İL 81 AVUÇ TOPRAK İLE TÜRKİYE FİDANI" isimli Kamu Spotu oluşturuldu.

"Keyifli Okul Atölyem Türkiye" Projesi Adıyaman İl koordinatörü olan Hürriyet İlkokulu Sınıf Öğretmeni olan Doğan YILDIRIM; Adıyaman’a ait Kamu Spotu çekimlerini, Adıyaman’ın tanıtımına da katkıda bulunması için yöresel kıyafetlerle UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Nemrut Dağı’nda yaptıklarını belirtti.