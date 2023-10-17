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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyor.

Büyükşehir’in öncülüğünde Kandıra Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü ile Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle 12-15 Ekim 2023 tarihlerinde 6. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması gerçekleştirildi. Kandıra Uzunkum Sahili’nde düzenlenen yarışma öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atılarak plajda yaklaşık 315 kg ve 1634 parça atık toplandı.

BU YILKİ YARIŞMADA İLKLERE İMZA ATILDI

Amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyona bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Tunus, Fas olmak üzere 7 ülkeden 26’sı yabancı toplam 104 sporcu katılım gösterirken 8 kadın katılımcı ile ayrı bir rekora imza atıldı. Yarışmacıların Kandıra Uzunkum sahilde yarışma alanına yerleştirilmesine Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü 4x4 araçları ile destek verdi. Bu yılki yarışmada dünyada bir ilke imza atılarak yakalanan tüm balıklar ölçümü yapılıp fotoğraflandıktan sonra canlı olarak suya geri bırakıldı.

7 FARKLI TÜRDE 171 BALIK YAKALANDI

Yarışmacılar kalkan, minekop, dil balığı, kurdela, kefal, istavrit ve mırmır olmak üzere 7 farklı türde 171 balık yakaladı. Şahin Erdem ve İsmail Akdan tarafından yakalanan 40 cm büyüklüğündeki kefal yarışmanın en büyük balığı olarak kayıtlara geçti. Dolu dolu geçen yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini alırken tören sonrasında protokol ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.