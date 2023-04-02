6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkımın gerçekleştiği iller arasında yer alan Adıyaman'da Turizm Haftası kutlamaları başlarken ilk turist kafilesi Güney Kore'den geldi.

Turizm Haftası kapsamında Güney Kore'den kente gelen turistlere Adıyaman Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Adıyaman Havalimanı'nda Turizm Haftası kutlamaları kapsamında açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bize yaklaşık 40 gündür çalışmalarını yapıp, sektörü hizmet verir hale getirme konusunda ciddi hazırlıkları oldu. Zor şartlarda tüm kapasiteyi yakalayamamış da olsa bugün turizm sezonunu başlatma konusunda ciddi gayret gösterdiler. Onların hazırlıkları yapıldı, bugün ilk grup inmiş oldu. Ardı arkası kesilmeden devam edecek. Başta Nemrut olmak üzere bazı önemli eserlerimizde şükür olsun ki bir sorun olmadı ancak bazı tarihi mekanlarımız zarar gördü. Onların takibini yapıp hayata döndürme konusunda bakanlık olarak üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Bugün bu turist kafilesinin gelmesinin oluşturduğu normalleşme anlamında bir heyecan var. Bunu geliştirerek geleceğe umutla bakacağız. Hep birlikte Adıyaman'ımızı normal günlerine döndürmenin gayreti içinde olacağız." dedi.

Adıyaman'ın 20 küsur medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bir nevi açık hava müzesi olduğunu ifade eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Bunun da en tipik örneği, yaklaşık 2 bin yıllık Karakuş Tümülüs'ündeki sütunun yıkılması. Demek ki 2 bin yıldır böyle bir deprem olmuyor. Canlarımız yandı ve yanmaya devam ediyor. Adıyaman kadim medeniyetlerin toprağı. 20 küsur medeniyete ev sahipliği yapmış, bir nevi açık hava müzesi. Şu anda aslında hak ettiği turisti almıyor. İnşallah ilerleyen süreçte hak ettiği turisti alacak." şeklinde konuştu.

Turist kafilesi, daha sonra Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Kahta Karadut köyü ve Nemrut Dağını gezmek amacıyla havalimanından ayrıldı.



Kaynak : PHA