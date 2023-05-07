Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi öncesinde ve miting sırasında yaşanan provokasyonu kınadı.

Mitingden saatler önce mitingin yapılacağı alanın kapatılarak olayların fitilinin ateşlendiğine işaret eden Başkan Binzet, buna rağmen önlem almayan yetkililere tepki gösterdi. Başkan Binzet, olayların üzerinden saatler geçmesine rağmen tek bir yetkilinin açıklama yapmamasının olayların planlı olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çekti.

"Cevabı sandıkta alacaklar"

Erzurum’da olayların daha fazla büyümemesinin Ekrem İmamoğlu’nun sağduyusu ile engellendiğini kaydeden Başkan Binzet, “Seçim meydanlarında şiddet ve nefret tohumu eken siyasetçiler bugün yaşanan olayların baş sorumlusudur. Mitingden saatler önce alanı otobüslerle kapatan belediye başkanı, provokasyonun geleceği saatler öncesinden belli olmasına rağmen önlem almayan vali bugün yaşanan saldırıların sorumlusudur. Kadınları, çocukları, yaşlıları yaralayan o taşların hesabını hukuk önünde yetkililer verecektir. Bir grup genci, çocuğu provoke eden siyasetçiler cevabını sandıkta alacaktır. Sayın İmamoğlu’na ve yaralanan, saldırıya maruz kalan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun! 14 Mayıs’ta korku siyaseti bitecek, demokrasi kazanacak” dedi.

Kaynak : PHA