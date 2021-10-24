Kaymakam Arslantürk, sorunları dinledi

Şerefhan Köyünü ve Çat Mezrasını ziyaret eden Kaymakam Abdullah Arslantürk'e, İlçe Jandarma Komutanı V. Mustafa Öztav ve İlçe Yazı İşleri Müdürü V. Faik Erdoğan eşlik etti.

Şerefhan Köyünü ve Çat Mezrasını ziyareti sırasında Kaymakam Abdullah Arslantürk, buradaki çalışmalar ve köylerin ihtiyacı noktasında tespitlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Arslantürk, daha sonra muhtarlarla birlikte köyde yatırımları gözden geçirip, planlanmalar üzerinde çalışıldı. Kaymakam Arslantürk, ardından Şerefhan İlkokulu’nda incelemelerde bulunarak, okulda yürütülen faaliyetler ve mevcut durum hakkında idarecilerden bilgi aldı.