Kaymakam Arslantürk, ‘Muhtarlar Günü’nü Kutladı

Muhtarlar günü münasebetiyle düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk, “Devlet ve millet arasındaki en güçlü köprüyü teşkil eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Düzenlenen programa, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Vekili Nedim Şenses, İl Genel Meclis Üyeleri Emre Bakırcı, Mehmet Kan, İlçe Müftüsü Osman Döger ve vatandaşlar katıldı.