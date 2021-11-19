Çelikhan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çelikhan-Adıyaman karayolunun 15. kilometresinde Mehmet K. (33) idaresindeki 02 AAU 102 plakalı otomobil ile Vedat S. (32) yönetimindeki 44 ABM 414 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Zeynep K. (33), Hümeyra K. (8), Ramazan S. (57), Muhammed S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.