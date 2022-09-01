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Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde Kaymakam Abdullah Arslantük, başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

01 Eylül 2022 Perşembe 08:35
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Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk başkanlığında Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan güvenlik toplantısına Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Vekili Seyfullah Çelik ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda ilgili kurum amirleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, köy ve mahalle muhtarları, servis şoförleri ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda ilçe genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması gibi konular ele alındı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 01.09.2022 10:24
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