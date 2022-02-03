Çelikhan'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısında bulunduğu ve yoğun kar yağışının ardından kırsal alanlarda kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıkmasıyla birlikte ilçede ekipler tarafından kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların zorluk yaşadığı başta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar temizlemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı sonrası oluşan kardan temizlenen cadde ve sokaklar ulaşıma açılırken ekipler vatandaşları kar kütlelerine karşı uyardı.

Kaynak: PHA