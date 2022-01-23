Çelikhan'da kar nedeniyle giriş ve çıkışlar kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısıyla birlikte ilçede yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte 50 santimi bulurken Çelikhan ilçe giriş ve çıkışları kapandı.

Kapanan yolda çalışma Çelikhan Belediyesi ve Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ve mezralara ulaşım sağlanamazken Belediye Başkanı Mustafa Bulut ise araç sürücülerine zincir ve takoz bulunmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: PHA