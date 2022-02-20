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Çelikhan'da donan Çat Barajı'nda görsel şölen oluştu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde donan Çat Barajı'nda görsel şölen oluşurken fotoğraf sanatçıları ise anı yakalamaya çalıştı.

20 Şubat 2022 Pazar 11:22
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Çelikhan'da donan Çat Barajı'nda görsel şölen oluştu

Yoğun kar yağışın ardından ilçede hava soğukluğunun eksi 19 dereceye düşmesiyle Çelikhan-Malatya karayolu üzerinde bulunan Petelik mevkiinde oluşumu 3 bin yılda tamamlanan su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen adalarında yer aldığı Çat Barajı'nın donmasıyla görsel şöylen oluştu.
Donan Çat Barajına gelen fotoğraf sanatçıları ise anı ölümsüzleştirmek için ise buz tutmuş buzların üzerinde yürüdüler. 
Dron ve fotoğraf makinesi ile farklı manzaralar yakalandı
Anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video çekmeye geldiklerini belirten Fotoğraf ve Video Sanatçısı Muhammet Alan,"Biz 3 arkadaş ile beraber bugün Çelikhan’a geldik, biliyorsunuz Ülkemizde bu yıl kış mevsimi baya sert geçmekte. Kış mevsiminde Çat Barajı nasibini almış durumda gölün donduğunu görüyoruz. Bizde bu anı değerlendirmek için arkadaşlarla birlikte buraya gelip fotoğraf ve video çekimi yaptık. Adıyaman tanıtımında çorbada tuzumuz olsun diye video çekimleri yapıp paylaşıyoruz. Çektiğimiz fotoğraf ve video çekimlerini Adıyaman Belediyesi ve diğer sayfalardan paylaşıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz gayet güzel bir yer aslında buranın turizme kazandırılması ve tanıtılması için katkı sunulması gereken bir yerdir" dedi.
"Doğal manzaraları fotoğraflayıp görüntülemek için Çelikhan’a geldik"
Fotoğraf sanatçısı Muhammed Aktürk, ise şunları söyledi:
"Nadiren görülen bir olay ve şu anda çat barajı donmuş vaziyette bu yıl Çelikhan’da kar yağışı nedeniyle havaların eksi 19 dereceye düşmesiyle beraber barajda bulunan tatlı suyun buz olup donduğu için bu doğal manzaraları fotoğraflayıp görüntülemek için Çelikhan’a geldik. Gerçekten olağanüstü manzaralar var, buz üzerine çıkıp birkaç kare aldık ama yinede havaların ısınmasıyla beraber çok tehlikeli olmaya başlamış. Ama o kışın sert mevsiminde denk gelirse buraya bir kayak merkezi yapılabilir ve turizme kazanılabilir. Şuan her taraf buzla kaplı donmuş bir vaziyette herkesin burayı gelip görmesi lazım"

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 20.02.2022 19:53
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