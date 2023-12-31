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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğünde ki depremin ardından Bolu ve Çankırı illeri için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bolu ve Çankırı illeri için 6,8 büyüklüğünde boşalma gerçekleşebilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Ercan, açıklamasında Bolu ve Çankırı illeri için 6,8 büyüklüğünde boşalma gerçekleşebilir uyarısında bulundu.

Ercan’ın paylaşımı şu şekilde:

“27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi." dedi.

Kaynak: Çankırı Haber