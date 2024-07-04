"Kamu Çalışanlarının Haklarını Savunmaya Devam Edeceğiz"

Ergen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Basın Mensupları, malumunuz olduğu üzere, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri paketi açıklandı. Sendikalar olarak bu paket hakkındaki itirazlarımızı zaman içerisinde sizlerle paylaştık. Kamuoyunda tartışmaya açılan ‘Vergi Reformu’ paketiyle ilgili değerlendirmelerimizi de Konfederasyonumuz dün itibariyle kamuoyuyla paylaştı. Bugün burada bu toplantıyı düzenlememizin sebebi; tasarruf tedbirleri paketi, yargı eliyle kamu çalışanlarının cebinden çalınan kazanımlar, söz verildiği halde hayata geçirilmeyen taleplerimizi değerlendirmek ve buna karşı gerçekleştireceğimiz eylem takvimimizi açıklamaktır.”

İtirazlar ve Talepler

Ergen, kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldığı problemlerin çözümü için belirledikleri öncelikli başlıkları şöyle sıraladı:

dereceye gelmiş devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi,

Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden verilmesi,

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması,

Fahiş kira artışları ve hayat pahalılığı karşısında devlet memurlarına yapılacak kira yardımı,

Fazla çalışma ile resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi,

Tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilecek olan servis hizmetinin devamının sağlanması.

“3600 Ek Gösterge Halen Bekliyor”

Ergen, 3600 ek gösterge konusunun 6. Dönem Toplu Sözleşme’de karara bağlanmasına rağmen, hala bir gelişme olmadığını belirterek, “Verilen sözlerden bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen herhangi bir çalışma yapılmamıştır,” dedi.

Toplu Sözleşme İkramiyesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Ergen, toplu sözleşme ikramiyesinin iptali sonrası yaşanan hayal kırıklığını dile getirerek, “Toplu Sözleşme İkramiyesinin geri verilmemesi, sendika üyesi her bir kamu görevlisinin cebinden 330 TL’nin çıkması anlamına gelmektedir,” dedi. Ayrıca, kamuda yaklaşık 110 bin devlet memurunun yardımcı hizmetler sınıfında görev yaptığını ve bu hizmet sınıfının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Eylem Takvimi Açıklandı

Ergen, kamu çalışanlarının haklı taleplerini duyurmak için başlatacakları eylem sürecini şu şekilde açıkladı:

Ülke Genelinde Çalışma Ortamlarında Kokart Takma Eylemi: Bugünden itibaren tüm Türkiye genelinde Büro Hizmet kolunda bulunan 51 kurum ve kuruluşta 350 bin kamu çalışanı ile omuz omuza bir hafta boyunca taleplerimizi içeren kokartları yakamızda taşıyacağız.

Kitlesel Basın Açıklamaları: Bir hafta sonraki eylemimiz ise ülke genelinde, bütün şubelerimizce gerçekleştireceğimiz kitlesel basın açıklamaları olacaktır.

İmza Kampanyası: Kitlesel basın açıklamamıza müteakip bir sonraki hafta ise; 1. dereceye 3600 ek gösterge ve toplu sözleşme ikramiyesi taleplerimize karşılık herhangi bir gelişme olmaması halinde yapılacak olan imza kampanyasıdır.

Yürüme Eylemi: Belirlediğimiz tarihe kadar bu taleplerimizin gerçekleşmemesi halinde, yürüme eylemi gerçekleştireceğiz. 3600 ek gösterge talebimizi, 3 milyon 600 bin adım atarak Bolu’dan Ankara’ya yürüyerek tekrar gündeme taşıyacağız.

Ergen, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Yeter ki kamu görevlilerinin kazanımları gasp edilmesin. Yeter ki kamu görevlilerinin haklı talepleri kazanıma dönüşsün. Elimizden alınan kazanımlarımız geri verilinceye ve taleplerimiz kazanıma dönüşene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA