Evet evet, böylece Hakem Kurulu’muzunun özverili değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkan sefalet zammıyla birlikte memur ve emekliler için Cennet’e açılan kapı aralanmış oldu.

Nasıl mı?

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından memurlara verilecek zam oranını belirlemek üzere Hakem Kurulu devreye girdi.

Bu taleplerin gerçekçi olmadığını yüce hükümetimizin yanı sıra anlaşmazlık sonucu devreye giren adaletinden şüphe duyulmayan Hakem heyetimiz verdiği kararla tescillemiştir. Memur ve emeklilerimizin sendikaların öne sürdüğü tekliflerle cehenneme çıkan yolun önünü kesen Hakem heyetini bir kez daha kutluyoruz.

Neden Hakem Heyeti devreye girer; bir göz atmakta fayda var:

Bu kutsal yapı bir anlaşmazlık karşısında en az bir tarafın uygun gördüğü o alanda uzman, tarafsızlığına inanılan hak, hukuk adalet sahibi ilkeli, kimseden emir ve talimat almadan doğru ve gerçekçi karar veren liyakatinden asla şüphe duyulmayan kişi veya kişilerden ibarettir. Hakem heyeti demek ise kişiyi aşan hata payının en aza indirgenmesini sağlayan kişinin öz denetim yapmasına olanak sağlayan aynı zamanda sorumluluğu paylaşılan bir yapıdır. Birden fazla kişiden oluşması güvenilirliğini bireye oranla çok daha katmerler. En azından karşılıklı istişare söz konusudur. Eksikler farklı bakış açılarıyla daha net görülüp ifade edilebilir. Bu kapsamda alınan kararlar neticesinde geçim derdiyle içimiz rahat şekilde mücadele edebileceğiz. O yüzden hakem heyetini oluşturan ve verilen karara karşı tüm yolları kapatan hükümetimizi bir kez daha alkışlıyoruz.

İktidar ile memurlar adına yürütülen görüşmelerde taraflardan yetkili sendikanın talepleri kısaca şöyleydi:

Yetkili sendika Memur-Sen; 2026 için %88, 2027 için %46 zam talep ediyordu.

Hükümetin zam teklifinde emeklileri de ilgilendiren taban aylığa 1.000 TL zam yapılması da yer alıyordu. Memur-Sen'in taban aylığa zam talebiyse 10 bin TL'ydi.

Yüce hükümetimiz ise;

İlk olarak 2026 için %10+6, 2027 için %4+4 zam teklif etti.

Üç tur süren pazarlıklar sonunda yalnızca 2026 teklifini %11+7'ye yükseltirken 2027 teklifini sabit tuttu.

Ulular ulusu Hakem Kurulumuz;

26 Ağustos'taki dördüncü toplantısında memur ve memur emeklilerine 2026 ve 2027 için zam oranlarını belirledi.

2026 yılı için hükümetin teklifini aynen koruyan kurul, ilk altı ay için %11, ikinci altı ayı için de %7 zam

2027 yılının ilk altı ayı için zam oranı da bir puan artırılarak % 5'e çıkarılırken ikinci altı ay için %4 zam oranı korundu.

Vay Babo Vaay!

Hükümetin teklifini beğenmeyen hakem kurulu büyük bir özveri göstererek hükümette memurdan yana bir tokat sallayarak Hükümetin 2027’nin ilk altı ayı için %4’lük teklifi üzerinde oldukça yoğun çalıştı. Memur ve emeklinin 2027’nin ilk altı ayında çok mağdur edileceği kanaatine varan heyet bu teklifi kabul etmeyerek %5 olarak revize etmiştir. Bu kararla memur ve emeklinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtlayan kurulu gözyaşları içerisinde alkışlanması beklenmektedir.

Buna rağmen kimi sendikaların nankörlük yaparak kurulun bu çabasının, mücadelesini hükümete karşı dik duruşunu görmezden geldiği/geleceği aşikârdır. Doyumsuz memurların ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları göz ardı ederek sabır ve şükür gibi en önemli değerleri umursamaz olması yerli ve milli tutumumuza tamamen aykırıdır. Onlara için “Allah ıslah etsin,” demekten öte bir şey söylemek boşa kürek çekmektir. Yetinmek bunu başarabilmek her memurun asli görevi olmalıdır. Ne demiş büyüklerimiz bir lokmayla bir hırkayla bugünlere gelmiş bir neslin gerçek enflasyon oranında zam beklemesi kabul edilemez bir durumdur. Memur ve emeklilerin fakir ve muhtaç kalarak ahirette cennetle müjdelenmesini engelleyecek bir zam kararı vermediği için hakem kurulunu tebrik etmek alkışlamak hatta bu özverili yaklaşımından dolayı ekranlara çıkarıp ödüllendirmek gerekir.

İşveren temsilcileri diğer tarafta ise işçi memur temsilcileri hakem kim dersiniz. İşverenin atadığı isimler. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre Hakem Kurulu 11 kişiden oluşuyor.

Bunların yedisini Cumhurbaşkanı seçiyor. Herkesçe oldukça makul ve adil olan bu kurulun seçme ve seçilme neticesinde memur ve emeklinin geçim derdine çare olacak yağsız, tuzsuz, etsiz pilavın yanında bir cacık olur mu dersiniz? Olur olur, bal gibi olur. Daha önce de benzer şeyler oldu. Bir filmin aynısını yıllar sonra da izlesen sonuç değişir mi? Değişmez. Değişeceğini düşünmek, umut etmek saflıktan öte bir sözle anlatılsa da buna dilim varmaz.

Soru şu; bu denklemde nasıl bir sonuç çıkar. Ana sınıflarına öğrenci kabulünde sorulması önerilen bu soruya çocukların nasıl bir yanıt vereceği memur ve emekler tarafından merakla bekleniyor. Sizce de “bu şapkadan tavşan çıkar mıydı?”

Mesut AKÇA