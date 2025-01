17 Ocak Cuma günü itibariyle birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler vizyona giriyor.

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Kirpi Sonic 3 (Sonic The Hedgehog 3), Kutsal Damacana 5: Zombi, Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda, Yumurtalar Firarda Buz Macerası (Little Eggs: Frozen Rescue), Yedi (Seven) ve Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Komediden drama ve animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı sinemalarda, sinemaseverler farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

İşte 17 Ocak Cuma günü vizyonunun öne çıkanları...

Haftanın animasyon filmlerinden Kirpi Sonic 3 (Sonic The Hedgehog 3), insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını konu ediniyor. Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli güçlü yeni bir düşman olan Shadow'a karşı yeniden bir araya geliyor. Yetenekleri her yönden geride kalan Sonic Takımı, Shadow'u durdurmak ve gezegeni korumak umuduyla beklenmedik bir ittifak aramalıdır.

İzleyicileri kahkaha tufanına davet eden Kutsal Damacana 5: Zombi, ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşan Fikret, Asım ve Artin’in hikayesini konu ediniyor. Şafak Sezer'in senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu, Aslı Bekiroğlu, Nergis Kumbasar ve Nilgün Belgün gibi isimler yer alıyor.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek haftanın diğer animasyon filmi Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda, bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini Minigen adlı bir gezegende bulan Aslan ve arkadaşları ile onları bulmak için bir maceraya atılan Hürkuş ve Hürjet'in hikâyesini anlatıyor. Aslan ve arkadaşlarını geri getirmek isteyen Hürkuş ve Hürjet, bilim insanı Fikret’e yeni bir portal açtırır. Kendilerini Minigen gezegeninin farklı yerlerinde bulan hava araçları ve çocuklar, birbirlerine ulaşabilmek için önlerine çıkan etaplardan geçmelidir.

Meksika yapımı animasyon filmi Yumurtalar Firarda Buz Macerası (Little Eggs: Frozen Rescue), bir sözü yerine getirmek için Güney Kutbu'na gitmek zorunda kalan Toto ve ailesinin maceralarını konu ediniyor. Bu zorlu macerada Toto ve ailesi, bir kutup ayısını ve bazı İspanyol penguenlerini evlerine geri döndürmek için önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmeye çalışır. Bu süreçte takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu öğrenirler.

David Fincher imzalı efsane film Yedi (Seven) yeniden vizyona giriyor. Brad Pitt, Morgan Freeman ve Gwyneth Paltrow’lu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki polis dedektifinin hikayesini anlatıyor. Bir seri katil 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmektedir. Yedi Ölümcül Günah, Hıristiyanlık inançlarına göre kibir, açgözlülük, şehvet düşkünlüğü, kıskançlık, oburluk, yıkıcılık ve tembellik'tir. İki polis dedektifi bu seri katilin peşindedir.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Payal Kapadia’nın üstlendiği Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light), Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan iki hemşirenin hikayesini konu ediniyor. Ayrı yaşadığı kocasından beklenmedik bir hediye alan Prabha'nın rutini bozulur. Prabha ve ev arkadaşı Anı’nun bir sahil kasabasına yaptıkları bir gezi, arzularının tezahür etmesi için bir alan bulmalarına olanak tanır.