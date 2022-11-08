Kaymakam Partal köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi

KÖYDES Projesi kapsamında Besni ilçesine bağlı olan Karalar köyündeki parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal çalışanlardan bilgiler aldı.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal,” ve İl Genel Meclisi üyelerimizle birlikte Karalar Köyünde yapımı devam eden parke taşı çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Köylerimizin ve ilçemizin sorunları ve sıkıntılarına hızlı bir şekilde çözüm bulabilmek için sahadayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.



Kaynak:PHA