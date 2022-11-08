Kaybolan adamın ailesi 11 yıldır gelecek iyi haber bekliyor

5 çocuk babası Vakkas Eles, 2011 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Mermer ustası olarak çalışmaya başlayan Eles, izin için Türkiye’ye geleceğini belirtmesine rağmen dönmeyince 11 yıldır ailesi ve kardeşleri tarafından aranıyor.Besni İznik köyünde yaşayan Vakkas Eles’in kardeşi Beytullah Eles, ağabeyini her yerde aradıklarını ve yetkililerden yardım istediklerini belirtti.

Beytullah Eles yaptığı açıklamada, ‘’Abim Kıbrıs’ta çalışıyordu. 2011 yılında kendisini aradım ve abi ne zaman geleceksin dedim. Kendisi bana Perşembe günü geleceğim dedi. Gelmeyince Pazartesi günü aradım abimin telefonuna ulaşamadım. Bir gün, on gün, bir ay geçti ve 45 gün sonra dönmeyince ben Kıbrıs’a gittim ve oradaki emniyet makamlarına kayıp başvurusu yaptım. Oradan ziyamet karakoluna gittik. Ziyamet karakoluna çalıştığı köyün ustası yani patronundan suç duyurusunda bulundum. Bana diyor ki abin adadan çıkarsa bu adaya dönmeyecek çünkü oturum izni bitmiş.

Patronu bana diyor ki bu şahıs eve gidecekti, maaşını verdim ve ayrıca 1200 TL fazladan para verdim. Bu şahıs bir daha adaya ayak basamayacaksa neden 1200 TL fazladan para verdiniz ? Ben bunu söyledim ve polis dosyalarında da geçerli. Ne olduysa ne bittiyse hayatından endişeliyim. Bunun hayatından endişelenmemin sebebi patron Kaan Karabıyıklı.

2011 yılından beri abimi arıyorum. Dışişlerine, Cumhurbaşkanlığına yazdım ama her hangi bir sonuç yoktur. Çocukları ve aile perişan. İçimizde bir yangın var ve bu yangını bir hassa Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum.

11 yıldır kayıp olan abimden inşallah sağ salim bir haber alırız ve inşallah canlı görmek bize nasip olur. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek istirhamım içimizde ki bu acıyı dindirmesini istiyorum. Bize yardımcı olsunlar ve tek yetkili onlardır. Eğer ki Vakkas abim ölüyse kemiklerini istiyoruz. Eğer ki sağ olduğuna dair varsa bir ip ucu istiyoruz. Çünkü bu şahsızn her hangi bir ülkeye giriş çıkışı yok. Yasal olarak halen Kıbrıs’ta görünüyor.



Kaynak:PHA