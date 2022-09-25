Besni’de sokak ortasında bıçaklanan genç yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Besni ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Erol Yılmaz (35) yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Erol Yılmaz’ı yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Erol daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: PHA