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Besni’de şiddetli kar ve tipi bazı yolları kapattı

Sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar ve tipi Adıyaman’ın Besni ilçesinde bazı yolların kapanmasına neden oldu.

23 Ocak 2022 Pazar 17:30
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Besni’de şiddetli kar ve tipi bazı yolları kapattı

Sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar ve tipi Adıyaman’ın Besni ilçesinde bazı yolların kapanmasına neden oldu.

Kar ve tipi nedeniyle Besni-Gaziantep Karayolu araç trafiğine kapanırken Besni- Adıyaman Karayolunda ise zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Yolların durumu ve kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Vatandaşlarımız zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamalı ve evlerinde kalmalıdır. Vatandaşlarımız mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamalıdır. Araçlarını mümkün olduğunca kapalı ve güvenli ortamlara park edip, özellikle ekiplerin karla mücadelelerini etkilemeyecek şekilde park etmeleri önem arz etmekte. Kış lastiği ve zincirsiz araçlar kesinlikle trafiğe çıkmasınlar, ayrıca araçlarında çekme halatı bulundursunlar.

Besni genelinde birçok yolumuz yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma noktasına geldi. Açılan birçok yolumuz ise tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Karla mücadele ekiplerimiz, gece-gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 23.01.2022 19:07
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