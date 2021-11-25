Besni’de öğrencilere kaynak kitap desteği

Besni’de eğitimde niteliğin arttırılması (BENAP) projesi kapsamında 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine Kaymakamlık ve Merinos’un katkılarıyla 10 bin 451 adet kaynak kitap ve soru bankası dağıtımına başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile birlikte okulları ziyaret ederek, öğrencilere kaynak kitap ve soru bankası dağıtan Kaymakam Nazlı Demir, “BENAP kapsamında 8 ve 12’nci sınıflara yönelik olarak yapılan kaynak kitap ve soru bankası dağıtımına bugün itibariyle başladık. Kaymakamlığımız desteğiyle her ay yapılacak bir deneme sınavı ile birlikte öğrencilerimize akademik anlamda önemli bir katkı sağlanmaktadır. Öğrencilerimize sınavlara hazırlandıkları bu süreçte başarılar diliyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir” dedi.