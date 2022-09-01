Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kastamonu Taşköprü kaymakamı iken Besni Kaymakamlığına atanan Çağlar Partal Besni’deki görevine başladı.

İlk olarak kurum amirleri ile bir araya gelen Kaymakam Partal, tanışma ve istişare toplantısı ile çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Partal,"Değerli daire amirlerimiz, çalışma arkadaşlarım bugün itibarıyla göreve başladım, hep birlikte Devletimizin bize verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Besni’ye hizmet edeceğiz. Burada görevlendirilmemizin nedeni ilçede yaşayan vatandaşlarımızın varlığıdır. Yetkilerimizi mevzuat çerçevesinde her zaman vatandaşımızın lehine kullanarak hızlı ve çözüm odaklı bir anlayışla vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacağız. Rutin görevlerimizin yanında toplumca da sahiplenilecek sosyal, kültürel ve sportif projeler geliştirmek ve uygulamak için sürekli arayışta olmamız gerekiyor. Özellikle gençlerimizin zamanlarını verimli kullanacakları, kendilerini değerli hissedecekleri faaliyetleri planlayarak, onların zararlı alışkanlıklar edinmesini önlemek bizlerin en önemli görevleri arasında, bu anlamda fiziksel imkanlarımız yeterli görünüyor, bunların içini doldurmak için hep birlikte çalışacağız. Sayın Valimizin himayelerinde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile Besni’yi ileri taşıyabilmek için görevde olacağız"dedi.

Kaynak: PHA