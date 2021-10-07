Besni İlçe Başkanı Faik Tüy'den Anayasa Açıklaması.!

“Bunun Teklifi Dahi Yapılamaz, Bir Polemik Konusu Hiç Olamaz”



Türkiye Değişim Partisi (TDP) Besni İlçe Başkanı Faik Tüy, “Anayasamızın değişmez değerlerine karşı bu şekilde bir söylemde bulunmak kimsenin haddi değildir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tepkiler sürüyor.