Besni İlçe Başkanı Faik Tüy'den Anayasa Açıklaması.!

“Bunun Teklifi Dahi Yapılamaz, Bir Polemik Konusu Hiç Olamaz”
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Besni İlçe Başkanı Faik Tüy, “Anayasamızın değişmez değerlerine karşı bu şekilde bir söylemde bulunmak kimsenin haddi değildir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tepkiler sürüyor.
Kahraman’ın “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir” sözlerinin halkın değerlerine saygısızlık olduğunun altını çizen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Besni İlçe Başkanı Faik Tüy, “Anayasamızın değişmez değerlerine karşı bu şekilde bir söylemde bulunmak kimsenin haddi değildir. Bu tür söylemler bu ülkede kimseye fayda getirmez. İnsanların değerlerine karşı yapılan söylemler onlarla dalga geçmek anlamına gelmektedir. Bu şekildeki polemikler insanları yıpratmaktan başka bir işe yaramaz. Anayasamızın ilk 4 maddesinin değişmesi gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Bunun teklifi dahi yapılamaz, bir polemik konusu hiç olamaz” dedi.