Besni Devlet Hastanesinde 4 yeni doktor göreve başladı

Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesine ataması yapılan 4 uzman doktor görevlerine başladı.

Göreve başlayan doktorlarla ilgili açıklamalarda bulunan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli, "Besni Devlet Hastanemize son atamalar ile birlikte ilk defa enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve acil servisimizde görevli acil tıp uzmanı ataması yapılmıştır. Branşlar düzeyinde uzman doktor sayısı arttı. İç hastalıkları Uzmanı olarak poliklinik hizmeti veren hekim sayımız beşe yükseldi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında hekim sayısı üç, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sayısı ikiye çıktı. Hastanemizde uzman hekime erişim kolaylaştığı için günlük ortalama polikliniğe müracaat eden hasta sayımız bin 500 civarına yükselmiştir. Hastanemizin hekim kadrosu ve teknik donanımını arttırıp geliştirerek Besni halkımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. Pandemi döneminde hastanemizde Covid-19 servisi ve Covid-19 2. basamak 10 yataklı yoğun bakım servisi hizmete sunuldu. Hastalarımızın başka sağlık kuruluşlarına gitmelerine gerek kalmadan yaşadıkları yerde tıbbi ihtiyaçlarını karşılama hedefimizi büyük oranda gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Son dönemlerde hastanemizce yapılan düzenlemeler, hastanemize gerçekleştirilen yatırımlar ve atamalar sayesinde artık hastalarımız kendi evlerinin olduğu ortamlarda sağlıklarına kavuşuyorlar ve tedavilerinde hastanemizi tercih ediyorlar. İlçe şartlarında hastanemizin pek çok birimi yenilenmiştir. Bu hususta emeği geçen herkese hastanemiz yönetimi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni başlayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Erkan Erbaş, Ortepedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Abdülsamed Günay, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İshak Aydın, İç Hastalıkları Uzm. Eyüp Özdemir doktorlarımıza hoş geldiniz der hayırlı olmasını temenni ederiz" diye konuştu.

iha