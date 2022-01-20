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Besni'de ekiplerin kar ile mücadelesi devam ediyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:21
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Besni'de ekiplerin kar ile mücadelesi devam ediyor

Yoğun kar yağışının ardından ilçede 50 santimi bulan karla mücadeleye aralıksız devam eden Besni Belediyesi ekipleri tipi ve rüzgar nedeniyle tekrardan kapanan yol çalışmalarına gecede ara vermeden devam ediyor. 
Gece boyunca ekiplerle birlikte sahada yol çalışmaları incelediklerini belirten Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tipiden kaynaklı bazı yollarımız ekiplerimizin temizleme çalışmasının ardından yeniden kapandı. Fakat durmaksızın gece boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı için gece çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu anlamda halkımızın rahatı için elimizden gelen gayreti göstererek, mağdur olmamaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 20.01.2022 11:15
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