Besni'de 5 kişinin yaralandığı kazada 2 at telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Besni-Gaziantep karayolunun 20. kilometresinde Köseceli Beldesi yakınlarında Hasan Hüseyin B. idaresindeki 27 YC 473 plakalı otomobil, yola aniden çıkan 2 ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 at otomobilin üzerine düştü. Kaza anında atlar telef olurken otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin B. ile yanında bulunan Emel B., Ömer B., Kerim B. ve Emel Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından otomobilden çıkartılarak Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol ise, telef olan atların ve otomobilin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.