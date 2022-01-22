Başkan Emre sürücüleri uyardı: Araçlarınızda kış lastiği olmadan trafiğe çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağışı uyarısının ardından ilçe merkezi ve köyleri beyaza bürünürken, Besni Belediyesi ekipleri ise ilçenin dört tarafından kar temizleme ile tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Besni- Gaziantep karayolu üzerinde mahsur kalan araçların olduğu bölgede inceleme yapan ilçesi Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, sürücülere ikramda bulunarak, temizleme sonrası araçların yola devam etmelerini sağladı.

Ekiplerin aralıksız kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Başkan Emre,"Yoğun kar yağışının ardından ekiplerimizin yoğun ve azimli çalışmaları sayesinde ilçemizdeki tüm ana yollarımız ulaşıma açılmış olup, ara cadde ve sokaklarımızda ise çalışmalarımız devam etmektedir. Besni-Üçgöz yolunda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. 2 Tır ve yaklaşık 50 aracın kaldığı yolda vatandaşlarımızı bulundukları yerden Belediyemizin imkânları ile yola devam etmelerini sağladık. Lütfen, araçlarınızda kış lastiği olmadan trafiğe çıkmayın. Ekiplerimiz aralıksız kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ana yollarımız şuan açık ara caddelerimiz ve sokaklarımızda ise temizleme çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA