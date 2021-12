AK Parti Besni İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, AK Parti Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, AK Parti Besni Kadın Kolları Başkanı Semra Semiz, AK Parti Besni Gençlik Kolları Başkanı Fatih Metin, İl Genel meclis üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, STK Temsilcileri, Mahalle başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu doğrultusunda Besni ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalara değindi. Sümer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inandığımız yolda, büyük ve güçlü Türkiye ve lider ülke Türkiye olma yolunda durmak yok, yola devam" diye konuşarak sözlerine şöyle devam etti; " Ak Parti iktidarı döneminde 19 Yılda önemli hizmetler gerçekleştirildi. Bizde teşkilat olarak Besni’de göreve geldiğimiz günden beri elimizden geldiğince vatandaşlarımıza hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Besni için hayati öneme sahip projeleri hayata geçirdiğimiz inancındayım. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz; En önemli sorunların başında gelen şehrimizin 3 ana giriş yolu sıkıntılı idi. Besni’ye hizmet noktasında daima desteklerini yanımızda hissettiğimiz Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın ile birlikte Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan Besni-Üçgöz-Beşyol yolu, Besni Viyadüğü, Besni-Gölbaşı ve Besni-Adıyaman yolu 1 km’lik kalan yol yapımının bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. İlçemize bağlı Suvarlı, Köseceli, Kesmetepe ve Çakırhöyük beldelerinin bulunduğu ve aynı zamanda şehirlerarası yol güzergahında bulunan bölgede 112 Acil Sağlık İstasyonu bulunmadığından çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta idi. Yaptığımız girişimler sonucu buraya acil istasyonu kurulması kararı alındı. Kadro tahsisi gerçekleşen istasyonda tahsis edilen binada yapılan tadilatın ardından istasyonumuz önümüzdeki günlerde faaliyete geçmiş olacak" dedi.

Daha sonra konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “ Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantıların yapılması, sürekli olması bizlerin birbirimiz ile kaynaşması açısından çok önemlidir. Özellikle içinde bulunduğumuz süreç Türkiye'nin belki de dönüm noktalarından bir tanesidir. Önümüzdeki seçimin ne kadar mühim olduğunu, seçim olmadan da bizlerin bir araya geldiğini ve sahada hazır bir vaziyette olduğumuzu bizlere göstermektedir. AK Parti 20 yıldan beri aziz milletimize sadece Türkiye sınırları içerisinde bulunanlar değil aynı zamanda dünyanın dört bir tarafından yaşayan gerek müslüman olsun gerek bütün mağdurların yanında olan ve bu anlamda da tarihe önemli bir not düşen bir davadır. Bizler de hep birlikte sizlerle beraber bu davanın neferi olmaktan da onur duyuyoruz şeref duyuyoruz. Biz şundan eminiz ki 20 yıl boyunca sadece Besni'den ben sizlere yüzlerce eser sayarım bu hükümet döneminde Besni'ye, Adıyaman'a ve Türkiye'ye kazandırılan eserler ile ilgili. Allah'ın izni ile milletimiz kadir kıymet bilen ve hakkı hak sahibine veren en küçük bir temettüdü olmayan bir millettir. Bundan dolayıdır ki önümüzde ki süreçte en küçük bir şüphemiz de yoktur" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bütün Besni AK ailesi hepsi burada, Allah sizlerden razı olsun. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli en yüksek oylarla destekleyerek bu güne kadar temsil ettiniz sizlere teşekkür ediyorum. Burada eksikliklerimizi gidermek için toplanmış bulunmaktayız. Sahada hep birlikte olacağız sizler ile birlikte el ele vereceğiz. 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak eksikliklerimiz varsa onları gidererek hep birlikte Allah'ın izni ile liderimizin hiç bir zaman boynunu büktürmeyecek Adıyaman'da ki o lider yapıyı lider olarak devam ettireceğiz"

Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı şunları söyledi:

Öncelikle toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Burada sorunlarımızı dinleyeceğiz, dertlerimizi paylaşacağız ve en önemlisi milletimize daha iyi nasıl hizmet vereceğiz bunları konuşmak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle şunu istirham ediyoruz, 20 yıl boyunca yapılan hizmetlerin, yatırımların mutlaka takipçisi olmaya devam edelim. Bizim 20 yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerle, yatırımlarla alnımız açık başımız dik ve tam saha pres olarak 2023 seçimlerine 18 ay kala her bir kardeşimizle sahada olacağız. Sıkıntıları biliyoruz ve bu sıkıntıları çözecek tek iradenin de AK Parti siyasi hareketi olduğunu biliyoruz. Bugün AK Parti'ye karşı, liderimize karşı bir çok siyasi partinin, birbirine selam vermeyen, birbiri ile dünya görüşü örtüşmeyen bir çok siyasi partinin nasıl bir araya geldiklerini görebiliyoruz. Tek gayeleri var oda Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl alaşağı ederiz. Ama biz teşkilatlar olarak, ona inananlar olarak diyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'ı asla mağlup edemeyeceksiniz.

Bu Güne kadar sağlanan başarılarda teşkilatlarımızın ne kadar büyük gayreti olduğunu biliyoruz çünkü, Cumhurbaşkanımızın, teşkilat başkanlarımızın onlara olan güvenini sürekli hissediyoruz ve kendisinden görüyoruz. Dolayısı ile her bir kardeşimiz burada bulunan her bir teşkilat mensubu kardeşimiz Cumhurbaşkanımız için ve bizler için çok kıymetlidir ve çok değerlidir. Biz çok iyi biliyoruz ki siz teşkilat olarak sahada olacaksınız ve oluşabilecek sorunların çözümünün yine AK Parti iradesi olduğunu her bir kardeşimize anlatacaksınız. Yirmi yıl boyunca Türkiye'de hayal dahi edilemeyecek hizmetleri üreten iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıdır. Besni üzerinde düşünürseniz veya Adıyaman'ın her hangi bir ilçesi veya köyü üzerinden düşünürseniz yirmi yıl öncesinde biz Besni olarak neredeydik? Şimdi neredeyiz diyeceksiniz. Büyüyen Türkiye, gelişen Türkiye ve tam bağımsız Türkiye istenmiyor ve buna engel olunmaya çalışılıyor. Ama bizler bunun farkındayız sizler ne yaparsanız yapın, hangi algı oyunlarını yaparsanız yapın her bir senaryonuzu çökertmek bizlerin, teşkilatlarımızın boynunun borcudur. Dolayısı ile bizler Besni'li kardeşlerimiz ile birlikte yaşanan sıkıntılarında, varsa bir eksiklik o eksiklikleri de giderecek olanın bizler olduğunu bilerek inşallah 18 ay boyunca 2023 seçimlerine her zamankinden çok daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Çünkü Türkiye'nin, AK Parti siyasi hareketine onun liderine onun yol arkadaşlarına ve Besnili kardeşlerimize ihtiyacı var.

Biri Birine benzemez bu ittifakların yarın iktidarda neyi nasıl paylaşacaklarını dahi düşünemiyoruz. Yarın ülkeyi nasıl paylaşacaklar, kiminle paylaşacaklar bunları hayal bile etmek istemiyoruz. Kimlere ne vaat ettiler bilemiyoruz ama bizim tek bir vaadimiz var önce Allah'a sonra Milletimize hesap veririz, milletimiz için çalışırız ve bunun içindir ki Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz. 20 yıl boyunca bunu yaptık bundan sonra da Allah'ın izni ile milletimizin bize vereceği güçle ve destekle 2023 yılından sonra Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız. Son ekonomik oyunları, manipülasyonları Allah'ın izni ile aşacağız. Bir kaç ay sonra inşallah yeni ekonomik politikamız ile birlikte düşük faizle enflasyonu düşürerek yine ihracatımızı kat ve kat arttırarak inşallah bu senaryoyu da oynanan oyunu da inşallah boşa çıkaracağız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA