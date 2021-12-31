banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 7
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,857.65
ALTIN
777.54
DOLAR
13.26
STERLİN
18.02
EURO
15.13

2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, göreve geldiği 2.5 yıl içerisinde vad ettiği 35 eseri ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

31 Aralık 2021 Cuma 16:55
9 Okunma
2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, göreve geldiği 2.5 yıl içerisinde vad ettiği 35 eseri ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Eyyüp Mehmet Emre, son 2.5 yıl içerisinde Besni’ye 35 eser kazandırdıklarını belirterek yeni yıldada aynı çaba ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını dile getiren Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Allah’ın izni ile yeni yılda da birbirinden güzel eserleri ilçemize kavuşturacağız. Geride bırakmış olduğumuz 2,5 yıllık görev süremizde vadettiğimiz projelerimizden şuan 35 eseri ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah, bu yeni yılda, yeni projelerimizle ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve daha yaşanabilir bir Besni oluşturmak gayreti ile var gücümüzle çalışacağız. Eğitim alanında okullarımıza yapmış olduğumuz destekler, ilçemize kazandırdığımız kütüphaneler ve kreşlerle, sosyal sorumluluk projelerimizle hemşerilerimize yapmış olduğumuz yardımlar ve aş evimizle, istihdam alanında açmış olduğumuz halı ve tekstil atölyelerimizle ilçemizdeki gençlerimize ve ev hanımlarına iş olanaklarımızla, çevre düzenlemesi ve park çalışmalarımızla daha yaşanabilir bir şehir oluşturma anlayışımızla 2,5 yıldır ilk günkü aşkla ve zevkle çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki halka hizmet, hakka hizmettir. Bu inanç ve gayretle yolumuza devam ediyoruz. Allah’ın izni ile önümüzdeki yıllarda da ilçemiz için yeni projeler üreteceğiz ve hemşerilerimize 7 gün 24 saat hizmet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılda İslam coğrafyasındaki acıların, katliamların, zulümlerin son bulmasını diliyor ve dünya üzerindeki hastalıkların, doğal afetlerin, savaşların son bulmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Yılın ülkemize, milletimize, ilçemize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeniz duasıyla tüm hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 31.12.2021 19:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besni OSB’de trafo çalışmaları başlıyor
Besni OSB’de trafo çalışmaları başlıyor
Besni'de hayvan çiftliği deposunda çıkan yangında 100 ton saman yandı - Videolu Haber
Besni'de hayvan çiftliği deposunda çıkan yangında 100 ton saman yandı - Videolu Haber
Besni Kaymakamı Demir, vatandaşlara çağrı
Besni Kaymakamı Demir, vatandaşlara çağrı
’Oyratlı biberi’ için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
’Oyratlı biberi’ için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Besni’de okullararası dart müsabakaları sona erdi
Besni’de okullararası dart müsabakaları sona erdi
Besni'de çiftçilere Antepfıstığı fidanı dağıtıldı
Besni'de çiftçilere Antepfıstığı fidanı dağıtıldı
Besni’de ’Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe’ etkinliği düzenlendi
Besni’de ’Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe’ etkinliği düzenlendi
Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı
Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı
AK Parti Besni İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Besni İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Besni’de ‘Uyuşturucuyla Mücadele” konulu tiyatro
Besni’de ‘Uyuşturucuyla Mücadele” konulu tiyatro
Besni'de üst geçit için ilk kazma vuruldu
Besni'de üst geçit için ilk kazma vuruldu
Besni Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nde TÜBİTAK bilim fuarı açıldı
Besni Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nde TÜBİTAK bilim fuarı açıldı
Besni Belediye’sinden ‘mezarlık’ açıklaması
Besni Belediye’sinden ‘mezarlık’ açıklaması
Besni’de uyuşturucuya göz açtırılmıyor
Besni’de uyuşturucuya göz açtırılmıyor
Kaymakam Demir'den fırtına uyarısı
Kaymakam Demir'den fırtına uyarısı
Besni’de meclis toplantısı yapıldı
Besni’de meclis toplantısı yapıldı
Kızılin’de lavanta yolu projesi hayata geçirildi
Kızılin’de lavanta yolu projesi hayata geçirildi
Besni’de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı
Besni’de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı
Besni’de öğrencilere kaynak kitap desteği
Besni’de öğrencilere kaynak kitap desteği
Besni’de tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Besni’de tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Besni’de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor
Besni’de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor
Besni’de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Besni’de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
Başkan Sümer: “Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor”
Başkan Sümer: “Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor”
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
Besni'de ahır yangını korkuttu
Besni'de ahır yangını korkuttu
Besni polisi suçlulara göz açtırmıyor
Besni polisi suçlulara göz açtırmıyor
Besni’de 10 Kasım etkinlikleri
Besni’de 10 Kasım etkinlikleri
Besni Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor
Besni Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor
Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ele geçirildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim