Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yayımladığı kutlama mesajında; ''Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, 24 Kasım’da, öğretmenlerimizin kutsal görevini ve özverili çalışmalarını bir kez daha anma ve minnet duygularımızı ifade etme fırsatı buluyoruz. Bu özel günde, eğitimin ışığını taşıyan, geleceğimizi şekillendiren, bilgi ve öğretiyle bizlere rehberlik eden değerli öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Bu söz, görevlerinizin ne kadar büyük ve kutsal olduğunu gösteriyor. Sizler, bilginin, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olarak, toplumun her kesimine ilham kaynağı olmuş, yön gösterici birer önder ve örnek insanlarsınız.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, çağın gerektirdiği donanımlara sahip, milli kültürümüze bağlı, evrensel değerlere açık, özgür düşünen bireyler olarak yetişmesinde sizlerin emeği büyüktür. Her aşamada çocuklarımızın yanında olan, onlara ilham veren ve rehberlik eden değerli öğretmenlerimiz, toplumumuzun en değerli mihenk taşlarından biridir.

Öğretmenlik mesleği, geleceğin temellerini atan, toplumumuzun aydınlık yarınları için kılavuzluk eden, insanı en ideal şekilde eğitmek ve geleceği inşa etmek gibi kutsal bir görevi yerine getirir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getiren, özverili çalışmalarıyla topluma ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.

Nice başarılı yıllarda, aydınlık ve başarılı nesillerin yetişmesindeki katkılarınızın devam etmesi dileğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.'' dedi.



Kaynak : PHA