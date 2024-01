Haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarının zor şartlar altında görev yaptığını belirten Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre,"Gazetecilerin toplumdaki olayların tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Emre, şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız; zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. İletişim ve etkileşimin zirve noktasını yaşadığı günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için birçoğu zor olmak üzere her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz, mesai saati gözetmeksizin vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakârca çalışmaktadırlar."dedi.

Gazetecilerin özverileri, bütün takdirlerin üzerinde olduğunu anımsatan Emre,"Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri, bütün takdirlerin üzerindedir. Ülkemizin, Adıyamanımızın ve Besnimizin tanıtımı ve kamuoyunu bilgilendirme noktasında yoğun gayret sarf eden gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, işlerinde kolaylık, görevlerinde başarılar dilerim."

Kaynak: pha