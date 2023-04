6 Şubat’ta meydana gelen depremin on bir ilde yaşayan tüm insanlara adeta mahşeri yaşattığını söyleyen Mehmet Demir, ilimizde hayatın normalleşmesinin bir adımı olarak eğitim öğretimin başlatılmasını desteklediklerini ancak eğitim çalışanlarının depremzede olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12.04.2023 tarihli “Eğitim Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu yazısına da değinen Mehmet Demir “söz konusu yazıda idari izinli sayılacaklar ile ilgili olarak hem evi yıkılmış, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olan hem de onay tarihi itibariyle 0-48 ay aralığı çocuğu bulunan kadın öğretmenlerin idari izinli sayılması şartı koşulmuştur. Eğitim çalışanı kadın öğretmenlerin bu iki şartı aynı anda taşımaları halinde idari izinli sayılacaklarının koyu harflerle ve parantez içinde özellikle ifade edilmiş olması eğitim çalışanları tarafından ciddiyetten uzak bir ifade olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu madde ciddi mağduriyetlerin önünü açmakla beraber depremzede eğitim çalışanlarını ikinci defa üzecek ve çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verecektir. Ayrıca engelli çalışanlar hakkında bir açıklamada bulunulmamış olması tarafımızca çok önemli bir eksik olarak değerlendirilmiştir” ifadelerini kullanarak idari izin kapsamının evi yıkılmış, ağır veya orta hasar almış barınma imkanları olmayan eğitim çalışanlarını zorlayacak şekilde daraltıldığını, eğitim çalışanlarının huzursuz edildiğini dile getirdi.

“Eğitim öğretim faaliyetlerinin başlatılması, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi, eğitim çalışanlarının barınma, hijyen ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili olarak alınan kararlarda eğitim paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edilmesi memnuniyet ve güven sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesini temin edecektir. Aksi halde kararların istişare edilmeden, bürokratik bir mantıkla alınması ilimizde hayatı normalleştirmeyeceği gibi yeni sorunları beraberinde getirecek ve eğitim çalışanlarını güvensiz, belirsiz, huzursuz bir duruma sürükleyerek yalnızlaştıracaktır” şeklinde konuşan Demir şunları söyledi:

“Depremi bütün yönleri ile en ağır şekilde bedel ödeyerek hissetmekte olan ilimizde eğitim öğretim faaliyetleri de dahil olmak üzere her alanda alınacak tüm kararlar paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile istişare edilerek alınmalı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın helallik istediği Adıyaman halkının sesine kulak verilmelidir. Göç yolda düzelir mantalitesi ile başka mağduriyetlerin önü açılmamalıdır.”

“Deprem sonrasındaki süreçte il dışına ailesiyle yerleşen birçok öğrencinin nakil yoluyla eğitim öğretimlerine bu illerde devam ettikleri, YKS ve LGS gibi merkezi sınavlara girmek için sınav merkezi olarak bu illeri tercih ettikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Buna bağlı olarak eğitim öğretim başlamadan ilimizdeki mevcut öğrenci potansiyeli tespit edilerek, açılacak derslik sayısı ve göreve çağrılması gereken öğretmen potansiyeli belirlenmelidir.”

“İdari izinli sayılacakların kapsamı genişletilmelidir. Evi yıkılmış, ağır veya orta hasar görmüş, 0-60 ay arası çocuğu bulunan, engelli veya bakıma muhtaç çocuğu bulunan tüm kadın çalışanlar her durum ayrı ayrı değerlendirilerek idari izinli sayılmalıdır. Gebelik sürecinde olanların idari izinleri 32. haftadan 24. haftaya çekilmelidir. Çalışan eşlerden biri idari izinli sayılmalıdır.”

“Birinci dereceden yakını vefat etmiş olan tüm çalışanlar idari izinli sayılmalıdır.”

“Barınma alanlarının onarımları ivedilikle tamamlanarak ve sağlık sorunlarına ve salgın riskine karşı hijyen koşulları iyileştirilerek tüm eğitim çalışanlarının barınma sorunu çözülmelidir.”

“Öğrencilerin geçiş noktalarındaki acil yıkılacak binalar acilen yıkılarak, enkazlar eğitim öğretim başlamadan kaldırılmalıdır. Öğrencilerimizin depremden en çok etkilenen ve desteğe en muhtaç bireyler olduğu göz önünde bulundurularak psiko-sosyal destek çalışmaları devam ettirilmelidir.”



Kaynak : PHA