Mesajında engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik en önemli konunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirten Başkan Bulucu, toplumsal hassasiyetin oluşması için bunun gerekli olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarı dönemi öncesi Türkiye'nin uzunca bir süre engelli bireylerin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler olduğunu anımsatan Başkan Bulucu “ AK Parti’nin 2002 yılında göreve gelmesiyle reform paketlerinde engelli bireylerimize yönelik ciddi reformalar hayata geçirildi. Herkesin malumu olduğu üzere Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan engelli kardeşlerimize yönelik özel bir önem vermekte. Dolayısıyla AK Parti olarak bugüne kadar engellilerin hayata katılımı konusunda çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Maddi katkının ve kurumsal kapasiteyi genişletmenin ötesinde bu alanda bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle şunu net bir şekilde ifade etmek gerekirse, engellilerimizin hayatın her alanındaki başarılarıyla gurur duyuyorsak işte bu büyük dönüşüm sayesindedir. Ayrıca Türkiye Yüzyılı mottosuyla açıkladığımız seçim beyannamemizde de engellilerimiz için yeni projeler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. En önemli başlıklardan olan Engelsiz Yaşam Merkezleri’nde engel türüne göre branşlaşmaya gidilecek. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için Evde Bakım Yardımı alanları kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alacağız. Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla korumalı iş yerlerinin kapsamını genişleteceğiz. Engelli bireylerin ailelerine eğitim desteği, uzun vadeli aile danışmanlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerini geliştireceğiz” dedi.

Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının, ilerlemesinin en önemli işaretlerinden birinin de toplum içindeki dezavantajlı kesimlerin hayata katılma düzeyi olduğunu ifade eden Bulucu “

Engellilik, kesinlikle bir kusur, kabahat ya da eksiklik değildir. Hepimiz insanız ve bundan dolayı da yine hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla asıl engellilik hali; engeline rağmen hayata tutunma ve yaşama mücadelesi verenleri görmezden gelmektir. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması, onların hatırlanması ve onlara kulak verilmesi yılın sadece bir haftasıyla sınırlı tutulmamalıdır. Toplum olarak hepimizin bu mücadeleye her daim ortak olmamız, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmamız ve onların sürekli yanlarında olmamız gerekiyor. Zira bu her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu vesile ile 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nın, hayattaki engeller gibi zihinlerdeki engellerin de kaldırılmasına ve herkesin birbiriyle sosyal empati kurmasına vesile olacağına inanıyor, engelli insanlarımızı saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum." İfadelerine yer verdi.



Kaynak : PHA